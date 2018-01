Fim da neutralidade nos EUA afeta empresas - Link - Estadão

Após decisão da Justiça Federal dos EUA de derrubar a garantia de neutralidade da internet, ações da Netflix entraram em queda

SÃO PAULO – A decisão da Justiça Federal dos Estados Unidos derrubar a garantia de neutralidade da internet no país na terça-feira, 14, já começou a afetar empresas de vídeo. Serviços como YouTube, Hulu, Amazon Prime e Netflix devem ser os mais afetados pela mudança, que abre espaço para as operadoras que provêm internet tratar conteúdos de determinados sites de forma diferentes, cobrando mais pelo acesso ou diminuindo a velocidade para determinado tipo de conteúdo, por exemplo.

O efeito foi sentido pela Netflix. Na quarta-feira, 15, as ações da empresa começaram o dia em queda de 0,13%. Na mínima do dia, as ações recuaram 5,54 e fecharam o dia em queda de 2,26%. No dia seguinte, as ações voltaram a cair, mas no fim desta quinta-feira registravam alta de 0,3%.

O que preocupa os investidores é o impacto que essas mudanças podem trazer para o negócio. O site Mashable, por exemplo, publicou a previsão de um analista da empresa Wedbush Securities, dos Estados Unidos, que prevê que a Netflix pode ter um aumento anual de custos entre US$ 144 milhões e USS$ 936 milhões, dependendo de quanto as operadoras cobrarem pelos dados entregues.

Enquanto as empresas se mantém discretas, a Associação das Empresas de internet publicou uma nota afirmando que vai trabalhar com o órgão regulador das comunicações dos EUA (FCC, na sigla em inglês) para “proteger a liberdade na internet, adotar inovação e crescimento econômico e empoderar usuários”.

Já o presidente da FCC declarou que a vai trabalhar para que o interesse público não seja desconsiderado. Alguns analistas acreditam que mesmo que a FCC não consiga inverter o cenário, o próprio mercado não permitirá a imposição de taxas pesadas nesses serviços.

Prêmios

Em meio a toda discussão, a Netflix teve motivos para comemorar o início do ano considerando os resultados do seu conteúdo. Após ganhar três Emmys e um Globo de Ouro pela série House of Cards, o documentário The Square, que teve os direitos adquiridos pela empresa, recebeu uma indicação ao Oscar nesta quinta-feira, 16. A produção mostra detalhes da queda do ditador Hosni Mubarak durante a Primavera Árabe, em 2011, e o processo até a posse de Mohammed Morsi, no ano passado.

O documentário produzido e dirigido por Jehan Noujaim ganhou prêmios no Sundance Film Festival e no Toronto International.