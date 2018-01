Fim do Messenger ganha data oficial - Link - Estadão

Transição definitiva para o Skype deve chegar aos usuários brasileiros no dia 30 de abril

SÃO PAULO – O fim do Windows Live Messenger agora tem data oficial. A partir de 8 de abril a Microsoft irá começar o processo de atualização definitivo do seu antigo serviço de mensagens instantâneas para o Skype. A transição anunciada em novembro do ano passado será obrigatória para quem deseja manter os contatos do antigo serviço.

A mudança levará alguns dias e começará pelo usuários de língua inglesa. A última etapa é justamente com os usuários brasileiros, com previsão para início em 30 de abril. O processo de transição é simples. Sua conta Microsoft, com todos os contatos do Mesenger, é válida no Skype.

Esta atualização obrigatória será somente para o Messenger em sua versão para desktop. Mas a empresa já pede para que os usuários do aplicativo móvel façam a mudança para o app do Skype.

A data divulgada anteriormente para o fim do Messenger, 15 de março, foi apenas para um teste em grupo para poucas pessoas.

Atualmente o Skype tem 280 milhões de usuários e foi comprado pela Microsoft por US$ 8,5 bilhões.

A China é o único país onde o Windows Live Messenger não será descontinuado.