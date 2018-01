Fim do MP3; marketing político; direito autoral e Counter Strike - Link - Estadão

Está na Campus Party? Prepare a cabeça e a sola do sapato: separamos atividades que vão as 11h30 às 23h – 12 horas de coisas bacanas para assistir, discutir e participar.

Às 11h30, a MTV discute se o streaming vai mesmo acabar com o MP3. Participam do debate o jornalista Thiago Carandina, Thiago Taboada (MTV), André Luiz Gyukozits (Gerente Comercial da Last.FM no Brasil), Zé Antonio Algodoal (diretor do Notícias MTV) e o editor do Link, Alexandre Matias.

Assim que acabar o debate, corra para o palco principal. Scott Goodstein, estrategista da campanha de Barack Obama, falará às 13h sobre o papel da web – especialmente as redes sociais – no marketing. (leia aqui o perfil dele publicado no Link desta semana).

No período da tarde, o Campus Fórum se aprofunda nas discussões sobre direitos autorais, cultura e compartilhamento. Às 14h será discutida a reforma na lei de direito autoral; a seguir, às 15h30, o compartilhamento de arquivos P2P; e, as 17h, ativistas e profissionais da área – como Cláudio Prado (Casa de Cultura Digital) e Pablo Capilé (Circuito Fora do Eixo) – dão sua opinião sobre o tema.

Às 19h os organziadores do Transparência HackDay falam sobre “Civil Hacking”, a maneira como a internet pode ser usada para tornar os gorvernos mais transparentes e a sociedade mais presente nas decisões.

Para terminar a noite, que tal um campeonato de Counter Strike? Acontece às 22h30.

(Fotos: Leonardo Soares e José Patrício/AE)