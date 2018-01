Final do campeonato brasileiro de ?League of Legends? lota Maracanãzinho - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Acostumado a receber grandes competições de esportes como basquete e vôlei, o Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, recebeu no último sábado, 26, um evento diferente: a fase final do campeonato brasileiro do game League of Legends.

Acompanhada por um público de 6 mil pessoas, que lotaram o local, a competição teve como vencedora a equipe KaBuM! e-Sports, patrocinada por uma loja de artigos de informática, derrotando a CNB por 3 a 1 – em um sistema de melhores de cinco. Segundo a Riot Games, empresa responsável por League of Legends, além da lotação no Maracanãzinho, 116 mil pessoas acompanharam o torneio através de uma transmissão na web.

Além da vitória, os cinco integrantes da KaBuM! também ganharam R$ 55 mil e uma vaga na seletiva para o campeonato mundial, cuja quarta edição acontece em outubro, em Seul, na Coréia do Sul.

Para chegar até lá, os campeões brasileiros enfrentam em agosto a PEX Gaming, buscando uma das 16 vagas na elite mundial de League of Legends, um dos games mais populares da atualidade. Em outubro de 2013, a final mundial de League of Legends lotou a arena Staples Center, em Los Angeles, e teve mais de 5 milhões de espectadores pela web.