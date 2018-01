'Financial Times' remove aplicativos da Apple Store - Link - Estadão

Jornal não chegou a um acordo com a Apple em relação ao controle dos dados dos assinantes

LONDRES – O jornal Financial Times (FT) removeu seus aplicativos para iPad e iPhone da loja App Store, da Apple, após perder, para a Apple, uma batalha para manter o controle de dados de clientes obtidos por meio de assinaturas.

A Apple começou, recentemente, a insistir que os dados de assinaturas de aplicativos que ela hospeda sejam transmitidos por sua própria loja, o que dá à fabricante a posse de valiosas informações sobre clientes, assim como 30% da receita da venda de aplicativos.

O FT, da Pearson, e a Apple negociavam há meses, mas, por fim, falharam em chegar a um acordo, disse um porta-voz do FT nessa quarta-feira, 31.

A Apple lançou seu próprio serviço de assinatura de revistas, jornais, vídeos e músicas mais cedo este ano, mas obteve pouco apoio das principais editoras e provedoras de conteúdo.

O iPad, lançado há um ano e meio, criou um novo mercado que têm sido uma dos principais fontes de novas assinaturas para o FT.com, que agora representa cerca de um quarto das vendas totais do FT.

As assinaturas digitais do FT cresceram 34% para 230 mil no primeiro semestre, com aparelhos móveis respondendo por mais de 22% do tráfego do FT.com e mais de 15% das novas assinaturas.

Em uma medida para reduzir sua dependência no dispositivo da Apple e desenvolver aplicativos mais rapidamente para outros fabricantes de tablets, o FT lançou, em junho, uma versão de internet de seu aplicativo móvel (foto).

Desta forma, os leitores podem acessar os serviços do FT de qualquer dispositivo móvel com acesso à Web, incluindo do iPad e do iPhone.

