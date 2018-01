Firefox 13 traz nova home e recursos - Link - Estadão

O terceiro navegador mais usado na internet quer recuperar o terreno perdido para o Chrome

Home do Firefox 13

SÃO PAULO – A Mozilla lança nesta terça-feira, 5, a nova atualização do seu browser, Firefox 13. O Firefox caiu para terceiro na corrida dos navegadores depois que foi ultrapassado pelo Google Chrome, hoje encostado no ainda líder Internet Explorer.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ e no Tumblr

Ao contrário de atualizações recentes, que traziam pequenos ajustes, o Firefox 13 traz uma novidades relevantes.

Uma deles é visivelmente inspirada no Chrome: é a página que mostra miniaturas das nove páginas mais visitadas pelo usuário, exibida cada vez que se abre uma aba nova.

Outra novidade é a home, que traz o logo do Firebox e o campo para digitar termo de busca do Google. Na parte inferior da página, botões com acesso direto a funções como bookmarks, histórico e preferências.

A nova versão do browser é compatível com o protocolo SPDY, que promete carregamento mais rápido de páginas.

Aqui há uma lista completa das novidades e de recursos que foram modificados.

A versão beta do Firefox 13 já pode ser baixada a partir desta segunda.