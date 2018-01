Firefox 4 é adiado para 2011 - Link - Estadão

Fãs do Firefox terão de esperar um pouco mais para usar a próxima versão do navegador da Mozilla Foundation. O Firefox 4, só vai chegar no próximo ano, anunciou o diretor da Fundação, Mike Beltzner, no grupo de discussão de desenvolvimento do navegador.

Beltzner diz que o trabalho para deixar o navegador mais rápido está “demorando mais do que estimávamos inicialmente depois de testes de estabilidade”, afirmou. “Como parte do nosso compromisso com usuários da versão beta (de testes), não vamos entregar o software antes que esteja pronto.”

A estimativa anterior para o lançamento do Firefox 4 era dezembro. Agora a versão “Release Candidate” (que é a última versão antes do lançamento oficial do software) ficou para “início de 2011″, segundo ele. A tabela com os prazos para todas as versões pode ser vista aqui. A versão Beta, porém, já está disponível para download.

O uso do Firefox tem crescido nos últimos anos, mas sua última versão ficou lenta comparada às melhorias feitas pelos seus concorrentes, como o Chrome, do Google, e o Internet Explorer 8, da Microsoft.