Firefox 4 é esperado para o dia 22 - Link - Estadão

A Mozilla dever lançar a versão final do seu navegador em menos de uma semana, no próximo dia 22, apesar quantidade de erros encontrados.

—-

*CORREÇÃO: Uma versão anterior deste post dizia que o lançamento havia sido adiado.

O diretor de engenharia da Mozilla Corporation, Damon Sicore, comunicou em uma lista de discussão na terça, 15, que a reunião da manhã desta quarta seria determinante para a definição da data. Durante uma nova triagem de bugs (erros), prática comum para avaliar a quantidade de problemas um produto a ser lançado ainda possui, a Mozilla identificou 353 bugs.

Apesar de parecer alto, o número de bugs encontrados na versão final do Firefox 4 – que está ainda sob teste, na sua versão “Release Candidate” — foi comemorado, por ser cerca de 35% a 40% menor que o concluído na triagem anterior. Pelo fórum, Damon disse nesta quarta que a identificação de bugs e o menor número deles “são um grande passo e agora nós temos muito mais clareza sobre o lançamento”.

Depois da reunião marcada, Sicore publicou na lista de discussão que a data de lançamento foi confirmada para o dia 22 de março, data que também foi marcada na agenda de lançamentos da Mozilla.

Precaução. No dia anterior, o diretor de engenharia adiantava qual seria o procedimento caso sua equipe encontrasse barreiras que impedissem o lançamento da versão definitiva: “Se em algum momento descobrirmos qualquer coisa, nós devemos publicar uma RC2 o mais rápido possível, redefiniremos a data de lançamento e comunicaremos a todos”.

Inicialmente esperado para o fim de 2010, o Firefox 4 promete, assim como as últimas atualizações dos browsers rivais, como o Chrome e o Internet Explorer 9, ser mais rápido, apresentar um design mais limpo e ter um melhor desempenho com as novas linguagens e padrões.

Segundo dados da StatCounter, site que acompanha o mercado de browsers, o mais popular entre eles, o Internet Explorer, apresenta queda de uso entre fevereiro de 2010 e o mesmo mês em 2011, indo de 54,5% para 45,4%. Atualmente, o Firefox possui 30,3% (sem queda nem ascensão desde o ano passado), enquanto o Chrome ganhou espaço, indo de 6,7% para 16,5% em um ano.