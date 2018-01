Firefox 4.0 beta liberado pela Mozilla - Link - Estadão

A primeira versão de testes do novo navegador da Mozilla já foi disponibilizada oficialmente para usuários que desejam ajudar a procurar e consertar bugs de programação. O Firefox traz em sua nova edição um suporte mais apurado da linguagem HTML 5, além de proteção contra travamentos em plugins (como Flash, Quicktime e Silverlight), que protege o navegador e todas as abas abertas em caso de falha específica em um só site. Esse tipo de proteção foi introduzida pelo Google Chrome, e chega agora ao navegador aberto da Mozilla.

Visualmente, a grande mudança do novo Firefox também remete ao Google Chrome e aos novos padrões visuais do Windows 7: a barra de menu foi suprimida em favor de um único botão (mas pode ser exibida com um simples toque na tecla ALT), e as abas foram promovidas ao topo do navegador. Veja abaixo:

A nova versão do software também conta com suporte a CSS 3, WebSockets, e databases indexadas — o que permite um ganho de desempenho considerável em aplicativos na nuvem, como o Gmail ou Google Docs. Para a versão final ainda são prometidos novos controles de privacidade e sincronização entre múltiplos dispositivos, além de aceleração gráfica em hardware.

Vale lembrar que o Firefox 4 disponibilizado ainda é uma versão beta e instável, portanto, apenas para testes, e só deve ser instalada por usuários mais experientes. Ela conta, inclusive, com um botão especial para envio de feedback à comunidade de desenvolvedores.

Baixe o Firefox 4 beta 1 no site oficial. A lista completa de alterações também está disponível.