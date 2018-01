Firefox for Mobile terá suporte a abas e extensões - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Ih5SrhCJukI" width="400" height="300" wmode="transparent" /]

A usabilidade do Firefox for mobile vai chamar atenção daqueles que estão acostumados a acessar a internet em um browser portátil. Mas além da funcionalidade de abas ser mantida de forma interessante (você exibe as abas puxando a tela para o lado direito), a parte mais interessante é que é possível salvar sessões e ‘sincronizá-las’ entre seu PC e seu celular. Isso significa que você pode estar lendo um blog, sair de casa e abrir o navegador do celular no mesmo blog que estava lendo no desktop.

O Firefox for mobile também vai permitir instalação de plugins (as extensões), tem um sistema de auto-complete na barra de endereços e suporte a Flash embutido.