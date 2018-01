Firefox OS chega ao Brasil em junho - Link - Estadão

País figura na lista dos cinco primeiros a receber o sistema, segundo CEO da Mozilla; sistema chega aos EUA só no ano que vem

SÃO PAULO – O CEO da Mozilla, Gary Kovacs, anunciou que o Brasil deve receber o sistema operacional móvel Firefox OS em junho deste ano. O País figura na lista dos cinco primeiros a receber o sistema, ao lado da Venezuela, Polônia, Portugal e Espanha. O anúncio foi feito na segunda-feira, 15, durante a conferência D: Dive into Mobile, do AllThingsD.

“Nós planejamos lançar em cinco países em junho e em mais 11 até o fim do ano”, afirmou Kovacs. Os Estados Unidos ficaram de fora da lista e devem conhecer a novidade apenas em 2014. O motivo, segundo o CEO, é a popularidade da Mozilla em países emergentes.

“A tendência no Vale do Silício é ver o mundo por meio de produtos mais avançados. Mas essa não é a realidade no resto do mundo. Então, no curto prazo nós vamos fazer o lançamento em mercados emergentes onde o Firefox é particularmente forte”, afirmou.

A Mozilla é uma fundação sem fins lucrativos defensora de projetos de código aberto. O sistema operacional da marca para dispositivos móveis foi anunciado oficialmente em fevereiro, durante o Mobile World Congress, em Barcelona.

O Firefox OS funciona apenas com aplicativos criados em plataformas abertas da web, como HTML5 e JavaScript. Por isso, a companhia espera que a plataforma receba o apoio e o interesse de muitos desenvolvedores que já dominam o conhecimento sobre essas linguagens. A Mozilla conta hoje com mais de 8 milhões de desenvolvedores associados.

A Telefônica/Vivo é uma das operadoras que assinaram parceria com a Mozilla para trazer o Firefox OS para o País. No Brasil, o sistema chegará nos aparelhos da Alcatel One Touch, da LG e da ZTE. Durante a Campus Party, no Brasil, um porta-voz da Telefônica disse que a plataforma era prevista inicialmente para o primeiro trimestre deste ano e que o custo do sistema deve ficar em torno de US$ 100.

