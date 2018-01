Firefox rumo à navegação compartilhada - Link - Estadão

O Mozilla Labs lançou hoje uma nova versão do Weave Sync, um projeto que começou em 2007 e resume como a forma de navegar na internet está se tornando uma experiência contínua e independente do computador que você usa.

O Weave é basicamente um plug-in que grava seus sites favoritos, histórico de navegação, senhas – ou seja, tudo que o Firefox armazena – em um servidor online. Assim, quando você abre o Firefox em outra máquina, ele carrega suas informações para que você possa acessá-las como se estivesse no mesmo computador.

Quem é que nunca se deparou com um texto interessante na internet e quis guardá-lo para ler mais tarde, quando estivesse em casa? O jeito era encaminhar o endereço para o próprio e-mail ou gravar o site em serviços de bookmarks online, como o Delicious.

O Weave vai além disso. É possível criar uma categoria de favoritos para cada computador que você usa. Na hora de abrir o Firefox, você escolhe se quer carregar os favoritos gravados no seu laptop, no computador do trabalho ou na máquina de casa, ou simplesmente dá para manter uma lista de favoritos única para todos os computadores.

Outro recurso muito útil, como explica o texto de apresentação do Weave, é que você pode continuar navegando em casa nos sites que estavam abertos no trabalho quando você fechou o Firefox.

O Weave ainda é um projeto em andamento, em fase de testes. Mesmo a nova versão 0.5 e é muito instável, mas já pode ser instalado no Firefox, neste link (só roda no Firefox 3.5).

Além disso, é um projeto que já está sendo pensado para os celulares. Ele também vai funcionar no navegador da Mozilla para telefones, o Fennec. Isso promete uma expansão ainda maior da navegação compartilhada, que vai até além dos computadores. E os dados são criptografados no servidores do Weave, o que garante maior segurança e nas opções do plug-in ainda há uma ferramentar para apagar as informações do servidor.