FizTV está de volta; agora na MTV - Link - Estadão

Três meses depois do anúncio do seu cancelamento, o FizTV está de volta. Agora, pela MTV. Estreia na próxima segunda-feira, dia 14, o programa Fiz na MTV. Será uma atração com meia-hora de duração, que à 0h30 de segunda a sexta-feira vai mostrar vídeos e programetes autorais feitos pelos internautas.

Os trabalhos devem ser enviados para o Portal MTV. Uma equipe irá analisá-los e decidir qual irá entrar na televisão. Assim como o projeto anterior, o canal musical vai remunerar o material selecionado: R$ 100 por minuto de TV.

O FizTV foi criado pelo grupo Abril em 2007, com o objetivo de revelar novos talentos do audiovisual. Os melhores vídeos eram remunerados e exibidos em um canal da TVA. No dia 20 de julho ele foi cancelado – segundo nota oficial divulgada à imprensa, “pela dificuldade em romper uma barreira praticamente intransponível que existe no Brasil para a distribuição de canais pagos”. Resumindo: o FizTV só ficaria na TVA mesmo, que é do Grupo Abril, e dificilmente chegaria à NET ou Sky.

Em entrevista ao Link em julho, o diretor dos Canais Abril, André Mantovani, já tinha adiantado que essa transição estava em estudo. “Teríamos uma abrangência nacional (com a MTV). Nós cobrimos, com ela, 32 milhões de lares no Brasil. Seria uma chance maior de mostrar filmes e documentários feitos por produtores independentes”, comentou.