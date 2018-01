Flickr + Facebook - Link - Estadão

Uma das primeiras medidas da parceria entre Facebook e Yahoo tentará tornar o Flickr, o site de fotografia do portal, mais social. Com uma atualização divulgada hoje, os usuários poderão ativar um aplicativo que compartilha as suas fotografias na rede social automaticamente.

Para isso, você tem que autorizar a mudança aqui. Concordando com os termos, todas as imagens públicas adicionadas serão postadas na sua linha de atualizações do Facebook, para que todos os seus contatos vejam.

No post que anuncia a novidade, o blog do Flickr divulgou uma imagem que mostra como a integração aparecerá no Facebook:

Desde a última segunda-feira, as contas do Yahoo e do Facebook podem ser diretamente ligadas — os usuários do primeiro pode ver a sua linha de atualizações diretamente no seu email, por exemplo.