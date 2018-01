Flickr lança aplicativo para iPhone - Link - Estadão

Flickr lança aplicativo para iPhone

Faz tempo que o iPhone disputa, foto a foto, o primeiro lugar das câmeras mais usadas no Flickr, mas até hoje o smartphone não havia merecido um aplicativo próprio do site de hospedagem de fotografias. O Yahoo, no entanto, decidiu tirar o atraso e disponibilizou nesta terça-feira na App Store um programa que promete facilitar a vida de quem posta fotos do celular.

08/09/2009 | 18h56

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo