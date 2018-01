Flickr melhora privacidade de fotos - Link - Estadão

Recurso do Flickr limitará contatos que terão acesso às informações de localização de fotos

MADRI – A ferramenta que permite compartilhar o exato local onde as fotografias foram tiradas postadas no Flickr conta agora com uma novidade: a possibilidade de limitar quem terá acesso a essa informação, um esforço do site para ajudar seus usuários a controlar sua privacidade.

A nova ferramenta se chama “Geofences” e permite que os internautas criem áreas de especial proteção, como os arredores de sua casa ou o colégio de suas crianças.

Esta ferramenta lançada nesta terça-feira, 30, pelo Flickr em seu blog serve como complemento à função de etiquetar as localizações (geotagging) que já funcionava na rede social e que permitia a seus usuários inclusive ter acesso a um mapa no qual todas suas fotografias servem como ilustração aos locais nos quais foram tiradas.

Flickr, que desde 2005 pertence ao Yahoo!, se transformou em uma grande base de imagens que permite uploadar fotos, etiquetá-las e compartilhá-las com outros usuários com o mesmo interesse pela fotografia.

Sua popularidade é tal que no início de agosto atingiu a marca de 6 bilhões de fotografias postadas por seus usuários.

