Flipboard leva revistas para a web - Link - Estadão

Revistas digitais criadas por usuários do aplicativo agora podem ser visualizadas no desktop

SÃO PAULO – O agregador de conteúdo Flipboard levou parte do seu conteúdo exclusivo para tablets e smartphones para a sua versão na web.

Com isso, as revistas digitais criadas pelos usuários podem ser visualizadas nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer sem a necessidade de ter uma conta no aplicativo.

Os usuários do serviço também poderão adicionar conteúdo selecionado por outros usuários nas suas próprias revistas.

O acesso às revistas pode ser feito de duas formas: pelo link do serviço compartilhado pelo usuários, ou pela página de sugestões do próprio Flipboard.

Um menu lateral exibe mais recomendações divididas por categorias, em 14 idiomas, incluindo português.