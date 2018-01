Foco em qualquer lugar - Link - Estadão

??? Nova tecnologia para câmeras promete criar imagens 3D em que é possível ajustar o foco depois de tirar a foto

SÃO PAULO – Com essa câmera o foco nunca mais será uma preocupação. A Lytro é uma câmera baseada em uma nova tecnologia, surgida na Universidade Stanford, que promete “mudar para sempre a maneira com que todos tiram e experienciam imagens”. A diferença: ela permite ajustar o foco depois que a imagem foi tirada. É só testar.

Basta clicar e o foco da imagem é automaticamente ajustado. É possível ‘navegar’ pela foto em 3D, passeando pelas perspectivas da imagem.

Como é possível? A Lytro usa uma tecnologia batizada de “Light Field Capture”, ou ‘captura do campo de luz’.

A nova tecnologia capta toda a luz, em todas as direções, de determinada cena. Segundo seus fabricantes, o sensor capta “a cor, a intensidade e a direção dos radios de luz”. Essa informação pode ser acessada depois da captura da foto. As imagens geradas pela Lytro, embora em três dimensões, têm o mesmo tamanho de arquivos de imagens comuns.

A tecnologia foi a tese de Ren Ng na Universidade de Stanford. “Eu estava frustrado pelas aparentes limitações das câmeras”. Ele conta que tentou tirar fotos da filha de cinco anos com as amigas, mas por ela ser “tão cheia de vida” ficou difícil capturar seus sorrisos ou focar no brilho de seus olhos. O pesquisador apresentou sua dissertação em Stanford há cinco anos, e agora conseguiu um financiamento de US$ 50 milhões para lançar a câmera em escala comercial.