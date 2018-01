Fogos de artifício do futuro - Link - Estadão

Todo ano, os técnicos responsáveis por shows de fogos como o da orla do Rio de Janeiro se esforçam para inovar o espetáculo com novas cores, imagens e efeitos. Mas nem em sonhos, aposto, eles imaginariam algo como o Flyfire, o novo projeto do pessoal do SENSEable City Laboratory, do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Os pesquisadores estão desenvolvendo mini-helicópteros de LED que, voando em sincronia, formam incríveis desenhos digitais no céu. Será esse o futuro dos fogos de artifício?

Desenvolvido em parceria com o setor de robótica da universidade, o FlyFire permite obras complexas em três dimensões – e sem explosão nenhuma. Os robôs coloridos poderiam ser manipulados em tempo real, formando a imagem que você quiser, como os cientistas demonstram nesse vídeo conceitual:

Mas algo como essa Monalisa gigante só pode ser visto nessa demonstração, por enquanto. O laboratório, que acaba de começar a pesquisa, conseguiu sincronizar apenas alguns mini-helicópteros, formando imagens menos detalhadas. As tentativas do SENSEable Lab, que devem se sofisticar com o tempo, você pode acompanhar aqui.