Foguete da Space X deixa rastro luminoso no céu da Califórnia; veja vídeo - Link - Estadão

Um foguete reutilizável da Space X, empresa do bilionário norte-americano Elon Musk, deixou um extenso rastro luminoso no céu da Califórnia na noite desta sexta-feira, 22, o que chamou a atenção dos moradores.

O foguete propulsor Falcon 9 partiu da Base Vandenberg da Força Aérea pouco depois das 17h30 no horário local, levando dez satélites da empresa de comunicação Iridium Communications. Agora, a companhia conta com 40 satélites em órbita.

O lançamento durante o pôr do sol criou um raio brilhante no céu, o que deixou pessoas preocupadas e fascinadas no sul da Califórnia e regiões próximas.

Andrew Gombert/EFE O foguete Falcon 9, da Space X, levou dez satélites para colocar em órbita e deixou rastro luminoso no céu.

No Twitter, internautas compartilharam imagens do momento. Veja abaixo.

O Departamento de Bombeiros de Los Angeles chegou a emitir um comunicado no Twitter para explicar o fenômeno. "A misteriosa luz no céu é resultado de um lançamento de um foguete da Base Vandenberg da Força Aérea para colocar satélites no espaço", disse o comunicado.

O mesmo foguete colocou em órbita satélites da empresa em junho deste ano e depois aterrisou em uma plataforma no Oceano Pacífico. Nesta ocasião, ele caiu no mar.

O lançamento desta sexta-feira é o último de 2017 realizado pela Space X, que tem um contrato para substituir o sistema da empresa com 75 satélites novos.

Este é o quarto de oito operações previstas pela companhia. Toda a troca de satélites custará US$ 3 bilhões, segundo a Iridium. Vários deles servirão para ajudar a rastrear embarcações e aviões em tempo real.