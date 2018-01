Foi a pior falha do Facebook em 4 anos"" - Link - Estadão

O diretor de engenharia de softwares do Facebook Robert Johnson explicou tecnicamente quinta-feira à noite as quedas que a rede social sofreu entre quarta,22, e quinta-feira, 23. Ele chamou o incidente de “a pior falha que tivemos em mais de quatro anos”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As quedas foram causadas por um sistema automatizado que apaga dados temporários inválidos e os substitui por dados válidos de bancos de dados. O problema é que o sistema se deparou com arquivos inválidos nos bancos de dados também, gerando sobrecarga e um efeito cíclico que impediu a correção do sistema.

Tentando corrigir essa falha, os técnicos desligaram o servidor por cerca de duas horas e meia na tarde desta quinta-feira, 23, segundo Johnson. Recuperados os bancos de dados, o Facebook tornou a ficar on, mas mantém o sistema automatizado desligado, enquanto estudam formas de melhorá-lo.

Por enquanto, pediu desculpas pela queda do site e garantiu que os técnicos de engenharia da empresa “levam o desempenho e a confiabilidade do Facebook muito a sério”.