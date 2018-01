Foi por pouco - Link - Estadão

Erro em site de varejista australiana quase permite que usuários comprem aparelhos eletrônicos pagando apenas a taxa de conveniência

SYDNEY – Consumidores da Nova Zelândia foram surpreendidos quando conseguiram encomendar caros televisores e iPods de graça em um site nesta segunda-feira, 11, após uma falha tecnológica fazer com que fosse cobrada apenas a postagem dos produtos.

As notícias do erro no site da varejista australiana de eletrônicos Dick Smith, que não registrava os principais itens no carrinho online de compras, rapidamente se espalharam no site de microblogs Twitter.

“Meu pedido acaba de ser processado. Um iMac de 27 polegadas. Preço total: 4,95 dólares”, escreveu no Twitter @Steffen_.

O preço normal do iMac com tela de 27 polegadas seria de US$ 1.500 a US$ 1.800.

“Houve um problema no site nesta manhã”, disse um representante do site da Dick Smith na Nova Zelândia.

A varejista retirou o site do ar para manutenção, deixando uma mensagem de que estava trabalhando para melhorar a experiência de compras online.

Mas nem tudo foi totalmente perdido. Uma estação de rádio australiana e usuários do Twitter estavam reportando que as pessoas que tinham feito encomendas no site da Nova Zelândia poderiam refazer o pedido com 10% de desconto.

