Fone avalia atividade cerebral e promete melhorar qualidade de sono das pessoas - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Está difícil dormir? Um novo projeto apresentado no site de financiamento coletivo Kickstarter pretende resolver esse problema.

Trata-se do Kokoon EEG, um complexo fone de ouvido com sensores de eletroencefalograma escondidos nas bordas desenvolvido por uma empresa de Londres. Ele mede as ondas cerebrais do usuário e envia os dados para um aplicativo no celular, que determina o estágio de sono do usuário.

O fone de ouvido consegue então reproduzir áudios ideais para cada uma dessas fases. E vai além: descobre o melhor momento para acordar a pessoa, fazendo com que ela desperte de maneira gradual e menos impactante.

Este é um grande passo nos dispositivos de tecnologia relacionados ao sono. Antes do Kokoon EEG, a principal maneira de analisar isso era através de sensores de movimento, que poderiam não registrar com exatidão o estado de repouso do usuário.

O projeto ainda não saiu do papel, mas está muito próximo disso. Até o fechamento desta edição, o projeto já tinha arrecadado US$ 190 mil através do Kickstarter. O valor necessário para começar a produção era de apenas US$100 mil.