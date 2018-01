Fone de ouvido inteligente pode rastrear atividades corporais - Link - Estadão

SÃO PAULO – Música e atividade física parecem ser cada vez mais inseparáveis nos dias de hoje. Buscando unir o útil ao agradável, uma empresa alemã chamada Bragi desenvolveu um fone de ouvido inteligente, o Dash, que toca música e também consegue monitorar o seu treino – até mesmo debaixo d’água.

O Dash, atualmente arrecadando fundos em uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter, é capaz não só de executar suas faixas favoritas, mas também pode rastrear suas atividades corporais, como batimentos cardíacos e respiração, e o ritmo do seu treino, medindo distância percorrida, velocidade e até mesmo as calorias gastas na corrida.

Internamente, o fone de ouvido conta com armazenamento de 4GB, acelerômetro e conectividade Bluetooth para comunicação direta com um smartphone – iOS, Android e Windows Phone já têm versões previstas para o aparelho. Além disso, o Dash conta com redução de ruído externo e tem autonomia para executar três horas de música.

Até o momento, o projeto já arrecadou mais de US$ 2,8 milhões – a campanha vai até o dia 31 de março. A previsão da Bragi é que o Dash chegue ao mercado em novembro, custando US$ 179.