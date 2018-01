Foo Fighters faz apresentação ao vivo pelo Facebook - Link - Estadão

O laptop fica de frente para Dave Grohl, exibindo em tela cheia as mensagens que o público virtual posta na página do show no Livestream. Para participar de papo e ser lido pelos Foo Fighters, você precisa estar logado no Facebook e conectar sua conta ao Livestream através do link em Live Chat.

E sim, Dave Grohl está lendo as mensagens (algumas) e aceitando pedidos. Como é típico da banda, muitas piadinhas entre as músicas, e o vocalista já até comparou o evento do Facebook com World of Warcraft. E ainda sacaneou: “vocês deveriam estar blogando”.

O streaming segue sem quaisquer sinais de falha ou lentidão, mesmo com boa qualidade de imagem e áudio. O vídeo já atingiu cerca de 20 mil espectadores, e o show ainda nem acabou.