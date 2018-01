Fora de controle - Link - Estadão

Você gosta mais de conversar com amigos do Facebook do que encontrar amigos da vida real? Sim? Então pode ser que a tecnologia esteja alterando sua personalidade. Alguns especialistas acreditam que o uso excessivo de internet, celulares, computadores e afins nos torna mais impacientes, impulsivos, desatentos e narcisistas. Outros sugerem que a dependência digital pode ser um vício.

As preocupações quanto à dependência de tecnologia sempre residiram no temor de que ela prejudique o tempo que passamos com parentes e amigos no mundo real. Mas agora um efeito mais sutil da interação online começa a chamar a atenção: é possível que ela altere o núcleo de nossa personalidade, ou, até, o funcionamento do cérebro.

Não há meio fácil de dominar a dependência de tecnologia. Há quem sugira que basta tentar reduzir o tempo online, estabelecer limites para checar o e-mail ou deixar o celular em casa de vez em quando.

Mas a dependência do digital apresenta desafios próprios. Segundo Kimberly Young, uma professora da Universidade Bonaventure, de Nova York, que conduziu uma pesquisa sobre a natureza viciante da internet, a dependência se assemelha a distúrbios alimentares: como a comida, a tecnologia é parte essencial do cotidiano e aqueles que sofrem de desordens não podem apenas se desconectar. Em vez disso, é preciso aprender a usar com moderação.

Em outro experimento, 200 estudantes da Universidade de Maryland passaram um dia sem usar mídias eletrônicas. Um deles resumiu o dia assim: “Sinto-me solitário e excluído da vida. Apesar de frequentar uma escola com milhares de estudantes, o fato de não poder usar a tecnologia para me comunicar com alguém era quase insuportável.”

