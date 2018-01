Fora do ar; Gmail chega aos trending topics - Link - Estadão

Fora do ar; Gmail chega aos trending topics

Desde a manhã o Gmail enfrentava instabilidades. De tarde, no entanto, ele saiu do ar de vez. Se você tentasse efetuar o seu login, seria redirecionado para uma página em que o Google pedia desculpas pelo transtorno. “O e-mail do Google já está disponível para alguns usuários e nós esperamos uma resolução para todos em um futuro próximo”.

01/09/2009 | 17h10

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo