ForaSarney - Danilo Gentili é agredido por seguranças no Senado - Link - Estadão

Atualização às 17h38:

Depois da agressão, Danilo Gentili concordou em responder, novamente por e-mail, a mais algumas perguntas envolvendo o caso. Segue a entrevista:

Qual foi o motivo da agressão? Pretende tomar alguma medida legal?

Eu quis, como qualquer outro repórter, fazer perguntas sobre a queda do Sarney, mas eu acabei caindo antes dele. Vou tomar uma providência legal: fazer piada sobre isso. Eu acho legal fazer piada.

O CQC vai exibir na íntegra as imagens da agressão?

Sempre que faço qualquer trabalho pelo CQC ou não, faço o melhor que posso. Essa é minha parte e só por ela que respondo.

Como criador da campanha #PazMundial, como você vê uma agressão física por parte dos seguranças do atual presidente do Senado a um repórter?

Eu faço uma apelo a todas celebridades e anônimos do Twitter: por favor, colaborem com a paz mundial, já cansei de apanhar. A ajuda de vocês é muito importante.

Depois dessa, vai aderir ao #ForaSarney ou ainda está relutante?

Eu vou aderir ao #MePassaGelolSarney.

Atualização às 16h14:

Nesta quarta, ao tentar entrevistar o presidente do Senado na portaria principal do Congresso, Danilo Gentili foi agredido por seguranças de José Sarney. Veja as fotos:

Post original, às 12h42:

O humorista Danilo Gentili não aderiu ao #ForaSarney, como algumas outras celebridades do Twitter. Gentili se manteve cético – na segunda, durante o protesto, alfinetou:

Na terça, depois das críticas ao ‘movimento’, o comediante continuou ironizando a iniciativa de alguns Twitteiros famosos, que pediram até a ajuda de Ashton Kutcher para derrubar o presidente do Senado: “Inspirado pela linda atitude de todos aqui no #forasarney me inspirei a fazer algo pelo mundo. Ai vai minha contribuicao: #PazMundial”, ele postou.

O movimento pela #PazMundial foi retwittado por centenas de seguidores de Gentili no Twitter, mas infelizmente não conseguiu atingir nenhuma posição nos ‘trending topics’ do microblog.

Na tarde desta terça, conversei com Gentili por e-mail sobre sua campanha pela Paz Mundial iniciada pelo Twitter. O humorista estava no meio da gravação de uma matéria para o programa CQC, mas concordou em responder as perguntas pelo celular.

Por que você não aderiu ao #ForaSarney?

Porque eu acho que deve haver outras maneiras de conseguir seguidores no Twitter, e sem ser tão hipócrita. Comprá-los com iPhone como fez Luciano Huck ou trapacear com script como fez o Fantástico são ideias melhores que essa, por exemplo.

O que as pessoas deveriam fazer se realmente quisessem o impeachment do presidente do Senado?

Não votar nesses caras. Mas não tem como não eleger safado no Brasil, porque o Brasil só tem safado. Elegemos sempre um de nós. Qualquer idiota sabe que um poderoso só cai por interesses de outros poderosos. A população deveria se preocupar em educar bem seus filhos, longe da “brasileiridade”, assim teremos bons políticos daqui uns 100 anos.

Por que você acha que as celebridades brasileiras acharam que era possível mudar o mundo emplacando uma tag no Twitter?

O interesse de todos eles é aumentar seus seguidores no Twitter. Eles não precisam mudar o Brasil porque não vivem no Brasil. Eles moram num Brasil, almoçam num Brasil, estudaram num Brasil que não é o Brasil. Sinceramente, não acho que se importem de verdade com o Brasil real porque o Brasil deles permite que passem uma temporada em NY quando estão de saco cheio do Sarney.

Estou otimista com essa minha jornada, pois tenho lutando comigo nessa causa muitas pessoas com a bunda na cadeira.

Em quanto tempo acha que elevar a tag ao status de ‘trending topic’?

Eu não quero minha tag lá. Não ligo pra isso nem pra seguidores. Só quero mesmo alcançar a paz mundial.

Se você pudesse realizar um desejo só criando uma tag via Twitter, qual seria esse pedido?

#demimoorenaminhacama

Vai pedir ao @aplusk pra retwittar sua #PazMundial? Acha que ele vai aderir?

Eu prefiro pedir pra ele retwittar meu pedido acima.

Os colegas de Danilo Gentili no CQC, Rafinha Bastos e Marcelo Tas, também aderiram ao #ForaSarney – mas de uma maneira um pouco diferente da estratégia usada por Marcos Mion e Junior Lima na terça. Ambos usaram a tag para publicar, no Twitter, comentários e links para notícias sobre a crise no Senado.