Forma de pagamento: seu nome - Link - Estadão

A Square, empresa de pagamentos via celular liderada pelo empresário e cofundador do Twitter, Jack Dorsey, tornou o seu negócio ainda mais simples. Agora, para aprovar uma compra, basta que o consumidor diga o seu nome. A empresa lançou nesta segunda-feira, 23, um novo aplicativo, o Card Case, que será usado tanto por clientes quanto pelos lojistas.

O cofundador do Twitter, Jack Dorsey (à esq.), aposta também em pagamentos via celular com a startup Square. FOTO: Chip East/REUTERS – 23/09/2010

O app permitirá que os clientes do Square procurem quais as lojas habilitadas mais próximas à sua localização e, na hora de pagar, dêem apenas o seu nome. Isso porque o aplicativo também será acessado pelos lojistas, que poderão saber quais os seus consumidores habituais que estão passando pelo bairro em determinada hora, assim como terão acesso a um arquivo com os seus pedidos mais frequentes. O número do cartão de crédito fica arquivada no cadastro do Square, e nunca precisará ser digitado novamente.

O novo sistema estreou hoje em Nova York, São Francisco, Washington, St. Louis e Los Angeles. A Square disse que já vendeu mais de 500 mil máquinas de leitura, para lojistas.

Recentemente, a startup de pagamentos digitais rendeu a Jack Dorsey a quarta posição na lista de pessoas mais criativas elaborada pela revista norte-americana Fast Company. A empresa criou um aparelinho que transforma o celular em cartão de crédito usando a tecnologia NFC (Near Field Communications). Basta aproximá-lo de uma máquina de recepção e pronto, está pago.