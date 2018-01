Formspring arrecada mais US$ 11 milhões - Link - Estadão

Depois de levantar US$ 2,5 milhões em março de 2010, o Formspring voltou a fazer uma rodada de investimentos no mercado americano, atraindo agora US$ 11,5 milhões. O site de perguntas e respostas tem pouco mais de um ano, e é frequentemente criticado por ser um terreno fértil para spammers e bullying.

Outra crítica constante ao Formspring, segundo relata o VentureBeat, é seu fracasso em desenvolver um modelo de negócios rentável, com a influência do site em constante declínio desde seu lançamento. Ainda assim, seu potencial social foi capaz de atrair a Redpoint Partners e a Baseline Ventures, que lideraram os novos investimentos.

Uma das grandes apostas do Formspring para 2011 é a introdução de um botão de Responder que pode ser incorporado em sites de terceiros, descentralizando a ferramenta. Sites como o Huffington Post já estão usando a nova ferramenta, que funciona aos moldes do botão de Curtir do Facebook.

