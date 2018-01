FormSpring.me permite perguntas anônimas aos usuários - Link - Estadão

FormSpring.me permite perguntas anônimas aos usuários

Na internet, as coisas que melhor funcionam geralmente envolvem conceitos simples. É o caso do Formspring.me, que virou febre esta tarde no Twitter. Se trata de uma espécie de rede social em que é possível se cadastrar e então receber perguntas, anônimas ou não, de quem entrar no seu perfil.

14/12/2009 | 19h46