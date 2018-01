Fórum de Cultura Digital 2ª edição - Link - Estadão

Participantes da primeira edição do Fórum de Cultura Digital. FOTO: PAULO PINTO/AE – 20/11/2009

A segunda edição do Fórum da Cultura Digital Brasileira acontecerá em novembro. A ideia do encontro é reunir as iniciativas culturais que fazem parte da plataforma CulturaDigital.br e organizar as ideias e propostas que surgiram de políticas públicas ao longo do ano.

Serão três eixos de discussões: econômico (com questões sobre distribuição livre e remuneração do criador); social (apropriação tecnológica) e simbólico (“transmidiatividade”).

A programação ainda está aberta. Os organizadores estão com uma chamada pública para reunir essas propostas – valem oficinas, experiências, pesquisas e redes.

Qualquer pessoa, grupo ou instituição – nacional ou internacional – poderá enviar uma proposta de participação.

As inscrições podem ser feitas aqui.