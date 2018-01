Fórum de Software Livre em 11ª edição - Link - Estadão

Começa em Porto Alegre nesta quarta-feira, 21, a 11ª edição do Fórum Internacional do Software Livre (FISL). A abertura acontece no auditório principal do Centro de Eventos da PUC-RS, com a presença de políticos, empresários, e a comunidade do software livre.

As atividades do fórum começam ainda na manhã de quarta, com palestras a partir das 9h. Feira, exposição e mostra de negócios abrem suas atividades para o público somente na quinta-feira, 22. O Fórum vai até sábado, 24, com cerimônia de encerramento marcada para as 20h.

Os ciclos de palestras ocupam a maior parte da programação, com até 12 horas de apresentações em cada um dos 4 dias de evento. Os estandes também ficam abertos entre 9h e 21h.

Entre os principais palestrantes do evento estão o presidente-fundador da Linux Internacional Jon “Maddog” Hall, o especialista em Java Roger Brinkley, o desenvolvedor Fabricio Zuardi e o PhD em física Wietse Venema.