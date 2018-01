Fórum festeiro - Link - Estadão

Era para ser um Fórum, mas teve cara de festival. O primeiro dia do II Fórum da Cultura Digital, evento realizado pelo MinC e pela Casa de Cultura Digital, teve cara de festa. Uma festa cabeça e conectada.

Lounge

O evento tomou todo o espaço da Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, em São Paulo. Eram esperadas cerca de 400 pessoas, mas a organização estima que mais de mil passaram por lá durante o feriado ensolarado.

O tema do evento é “a rede das redes”. E, pelo menos neste primeiro dia, a promessa foi cumprida. O Fórum é dividido em vários espaços temáticos: o Seminário Internacional, os encontros de rede, a arena onde acontecem os debates quentes, o espaço ‘mão na massa’. Todos eles permaneceram cheios ao longo de todo o dia.

Na parte externa da Cinemateca, um lounge denunciava o clima relax do público: esteiras e pufes serviam de apoio para o público usar os computadores. Não faltou Wi-Fi gratuito.

Para comer, quitutes veganos. Para ouvir, música brasileira: tocou Alceu Valença, Baiano e os Novos Caetanos, Novos Baianos. Avisaram que “se alguém quisesse colocar um som era só chegar”.

Muitos @s percorrendo os corredores. Era tanta gente twittando com a hashtag #culturadigitalbr que ela virou Trending Topic e começou a espalhar spam. “Viramos ímã dos scripts. Cada spam é um elogio ao Fórum”, twittou a organização.

O auditório maior, onde acontece o Seminário Internacional, permaneceu quase o tempo todo cheio. Mesmo na última mesa, que começou com meia hora de atraso, o público ainda permanecia bem interessado em saber o que HD Mabuse e o francês Vincent Moon achavam de criação artística digital.

Mabuse voltou ao século 19 para buscar as raízes de nossa cultura digital. Citou a revolução industrial, Bauhaus, maio de 1968, Iggy Pop, Steve Jobs, Arpanet, faça-você-mesmo e outras manifestações que “deram novos significados a códigos” para situar a cultura digital hoje. E disse que as crianças precisam aprender lógica e programação na escola.

Vincent Moon (Pedro Caetano/UARA)

O francês Vincent Moon fechou o Seminário apresentando seus “Take Away Shows”, clipes intimistas que ele mesmo grava com bandas. Moon é criador do site La Blogotheque, e diz que criou seus clipes já pensando na linguagem na rede. Os vídeos semanais foram ganhando fãs – e o mundo, quando a banda retratada foi o Arcade Fire no auge do sucesso.

Do lado de fora, o público se reunia para ver como funciona a uma impressora 3D. Ao mesmo tempo, o pessoal do Transparência HackDay se reunia para articular uma manifestação contra a Lei Azeredo, que acontecerá nesta terça.

Pedro Markun e Daniela Silva (esq) acompanham o pessoal articulando o #meganão de amanhã

No final, o Twitter do evento avisou que começou a “rolar um som” na Arena, espaço onde pouco antes aconteceu o debate sobre festivais de música, com o pessoal do Circuito Fora do Eixo.

E a Cinemateca não pára: estão programadas exibições de filmes durante a madrugada.

A maratona de cultura digital acontece até quarta e tem uma programação extensa – e gratuita. Tudo está sendo transmitido ao vivo pela web. O Link estará no evento todos os dias.

Saiba mais: http://culturadigital.br/forum2010

