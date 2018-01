Fósseis pelo Google Earth - Link - Estadão

Um professor de História Antiga e Clássica da University of Western Australia usou imagens de satélite do Google Earth para marcar 1.977 pontos arqueológicos em potencial no mapa da Arábia Saudita, incluindo 1.082 túmulos de pedra em formatado de gota.

David Kennedy disse à revista New Scientist que nunca esteve no país. “Não é um lugar fácil de entrar.” O historiador contou que verificou que as imagens mostram verdadeiros sítios arqueológicos pedindo a um amigo que trabalha na Arábia Saudita para fotografar os locais marcados por ele no mapa.

Poucos arqueólogos conseguem permissão para entrar na Arábia Saudita. A monarquia religiosa que governa o país teme que os estudiosos foquem suas atenções nas civilizações anteriores ao Islã.

Segundo o jornal The Telegraph, recentemente, a Arábia Saudita permitiu que arqueologistas explorem alguns locais, entre eles, as ruínas de Maidan Saleh, uma cidadede 2 mil anos que pertenceu à civilização Nabataea.