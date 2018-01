Foto de smartphone cada vez mais popular - Link - Estadão

Pesquisa nos EUA mostra que este ano 27% das fotos tiradas vieram desse tipo de aparelho, comparado a 17% em 2010

SÃO PAULO – Que a fotografia via smartphone vem se tornando cada vez popular é fácil de observar. Mas agora surgiram nos EUA números que confirmam a tendência. Uma pesquisa da NPD, especializada em análises de mercado, revelou que 27% das fotos tiradas no país vieram de smartphones – no ano passado, o número era de 17%.

—-

Caminhando no sentido contrário, a quantidade de fotos tiradas com câmeras tradicionais caiu de 52 para 44%. Os números da pesquisa foram divulgados pela Wired.

“Não há dúvida de que o smartphone está se tornando ‘bom o suficiente’ na maior parte do tempo; mas, graças a ele, muito mais fotos estão sendo tiradas do que antes”, comentou uma representante da NPD .

O fenômeno não se restringe aos amadores. Como lembrou a Wired, a renomada fotógrafa Annie Leibovitz declarou que o iPhone é a “câmera instantânea de hoje” e que ele é “fácil e acessível”.

A Wired comentou também que, em julho, o iPhone 4 ultrapassou as câmeras Nikin D90 e Canon EOS 5D Mark II como a câmera mais usada no Flickr. A matéria observou também que a Apple elegeu um aplicativo de fotografia, o Instagram, como app de 2011.