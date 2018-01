Fotografia é aposta da Nokia para se recuperar - Link - Estadão

Fabricante vê smartphone com supercâmera como uma chance para fortalecer sua marca

Aline Ridolfi

ESPECIAL PARA O ‘ESTADO’

NOVA YORK – A Nokia apresentou ontem em Nova York seu mais novo modelo de smartphone que é a aposta para recuperar participação de um mercado na qual a fabricante foi líder em um passado já distante, antes da criação do iPhone. O Lumia 1020, previsto para chegar ao mercado norte-americano no dia 26, será vendido no país por US$ 300. No Brasil, o lançamento é previsto para o último trimestre, ainda sem preço definido.

A apresentação do novo smartphone foi conduzida pelo presidente executivo da Nokia, Stephen Elop, que focou basicamente em um único tema: a captação de imagens. Com sensor de 41 megapixels, a câmera do Lumia 1020 é uma das mais precisas e avançadas do mercado. A tecnologia PureView permite captar em uma foto mais informação do que os olhos conseguem processar – e é neste sentido que eles consideram o novo Lumia 1020 como possível “reinventor do zoom”. Com o Lumia 1020, o zoom vem depois do clique. Ao tirar uma foto de alta qualidade, não é preciso aproximar. Basta selecionar detalhes que lhe interessam depois que a imagem foi tirada.

“Você terá a oportunidade de chegar mais perto e ver coisas que até então você não estava percebendo”, ressaltou Elop.

O lançamento do Lumia 1020 vem em um momento em que a Nokia é cada vez mais pressionada a apresentar novidades que possam colocá-la de volta no topo do mercado de smartphones.

Apesar de ser o segundo maior fabricante de celulares com 14,8% do mercado mundial segundo o IDC, as vendas da empresa têm caído rapidamente. No primeiro trimestre, a fabricante vendeu 61,9 milhões aparelhos – uma redução de 25,1% comparado ao mesmo período do ano passado. Com isso, as receitas com as vendas dos aparelhos caíram para US$ 3,8 bilhões, uma queda anual de 32%.

A situação também é complicada no mercado de smartphones, com aparelhos mais caros e com margens maiores. Neste segmento, a Nokia vendeu 6,1 milhões de unidades – quantidade que não a coloca nem entre os cinco principais fabricantes na área – 49% a menos do que no ano anterior.

O Lumia 1020 pode ajudar a melhorar os resultados. Em vez de focar nas características do sistema operacional Windows Phone 8, a empresa preferiu dar destaque para as tecnologias que não dependem do sistema da Microsoft, como a câmera de alta qualidade.

De acordo com Jo Harlow, vice-presidente executiva de smartphones, pesquisas da empresa apontaram que registrar imagens é uma das três atividades mais importantes quando se trata de smartphones. “Nosso intuito com esse novo aparelho é dele ser um produto inspirador. Ele já é acessível, o que é uma vantagem, mas queremos que ele seja desejado pelos consumidores, que eleve a marca, puxando assim o aumento do consumo de outros aparelhos também”, disse.

Outro detalhe que chama a atenção é a captação de imagem dupla para facilitar o compartilhamento. A ferramenta permite registrar a mesma fotografia de duas formas diferentes – uma em alta qualidade, com 38 megapixels, e uma em baixa, com 5 megapixels, que terá um tamanho mais adequado para ser compartilhada por meio de conexões móveis.

Além disso, a câmera tem um estabilizador que previne imagens tremidas. E o sensor do aparelho ainda conta com o sistema óptico Zeiss, com seis lentes acopladas – fator que faz com que as fotos sejam claras e eficazes até mesmo em situações de pouca luz. Registros feitos com o celular foram impressos em tamanhos de pôsteres e espalhados pelo saguão do evento para demonstrar a qualidade. A mesma tecnologia vale para imagens em movimento.

Com uma tela de 4,5 polegadas e 32 gigabytes de armazenamento interno, o Lumia 1020 traz também o uma tecnologia que garante uma melhor captação de áudio em vídeos. Isso ajuda, por exemplo, a filmar um show onde o volume externo é muito alto.

Para o analista John Delaney, do IDC, a capacidade de fazer fotos e vídeos com tanta qualidade pode oferecer uma vantagem à Nokia no mercado. “A empresa pode usar isso para fazer a marca da linha Lumia crescer como um todo, aumentando o desejo por aparelhos mais acessíveis”, disse Delaney em comunicado. “Mas tecnologia avançada não é suficiente criar um produto de sucesso.” / COLOBORARAM CAMILO ROCHA E FILPE SERRANO