Fotógrafo recria cenas de games clássicos

Que realidade aumentada, que nada. O fotógrafo alemão Patrick Runte arranjou outra maneira de integrar nosso dia-a-dia com o ambiente virtual: decidiu montar cenas de clássicos do 8-bit como se fossem parte do mundo real. Os retratos ficaram, no mínimo, divertidos:

21/08/2009 | 16h52

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo