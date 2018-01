Fotopedia: a Wikipedia das fotos - Link - Estadão

Muito bacana. Foi lançada hoje nos EUA a Fotopedia, uma enciclopéia online de fotos. Como a Wikipedia, na qual foi inspirada, a novidade é colaborativa e montada por qualquer internauta. A diferença é que, em vez de texto, publica-se imagens.

O site já havia sido lançado em versão beta – mas fechado para convidados – em 2008. São 150 mil imagens em alta definição, divididas em 4,5 mil artigos. Não é muito ainda. Ainda há muito o que crescer. Quando se pesquisa por Barack Obama, por exemplo, o site traz só dez fotos. Na pesquisa por “Brazil”, duas imagens. Ao buscar “São Paulo”, aparecem três imagens do metrô paulistano (como na foto acima).

Qualquer um pode participar. É só criar um login. Pode-se publicar as fotos diretamente no serviço ou linkar imagens hospedadas no Flickr ou no Picasa.