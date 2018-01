Fotos do DAY 1 e programação - Link - Estadão

Fotos do DAY 1 e programação

O primeiro dia já foi, com filas, Gilberto Gil, Quasi e umas biritinhas. Preparamos uma seleção de fotos feita pelos fotógrafos do Estadão. Durante o resto do evento a mesma galeria será ampliada, com os próximos dias. Então, se quiser, guarde o link abaixo:

12/02/2008 | 12h35

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo