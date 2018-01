Fotos genéricas não atraem - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Nick Bilton

Mesmo os mais ardorosos defensores da internet reconhecerão que a maioria dos sites é uma mistura de design pobre e conteúdo amontoado.

E foi assim que Jakob Nielsen, um consultor de sites e autor de vários livros sobre design e interface de usuário, assumiu como missão tentar por ordem no design embaralhado da maioria dos sites. As armas de Nielsen na luta para limpar essa confusão incluem software de rastreamento do olhar e as pesquisas que registra em seu blog.

No seu projeto mais recente de limpeza, Nielsen foi atrás das imagens online.

No passado, ele argumentou que imagens grandes aborrecem os usuários por causa da demora no carregamento, mesmo com uma conexão de internet de alta velocidade. Agora ele assinala em um novo estudo que as imagens aleatórias ou de catálogos em sites são completamente ignoradas por usuários, entopem mais a página e não ajudam necessariamente de um ponto de vista comercial.

Sua mais recente pesquisa de rastreamento do olhar revelou que “imagens grandes com cenas graciosas puramente decorativas” são geralmente ignoradas online, enquanto fotos de catálogos ou de pessoas genéricas são também intencionalmente desconsideradas. Por contraste, quando os usuários sabem que a foto de uma pessoa é real eles dedicam períodos de tempo mais extensos à imagem.

O estudo fica extremamente interessante quando suas descobertas são aplicadas a produtos vendidos online.

Num aspecto do estudo comparando um conjunto de produtos no site de móveis da Pottery Barn e uma página de televisores em Amazon.com, a pesquisa mostrou que os usuários ignoraram em grande parte os televisores da Amazon porque as fotos eram genéricas, e a imagem nas telas, geralmente de “um sujeito numa canoa” ou um jogador de futebol americano, tornava a imagem do produto ainda menos convidativa.

Ao contrário, quando as pessoas navegavam no site da Pottery Barn, elas se envolveram demoradamente com as fotos decorativas das estantes porque eram imagens de objetos reais à venda.

Nielsen conclui com uma espécie de conselho para os que usam a web para apregoar produtos ou conteúdo: “Invistam em boas fotos: uma grande fotografia pode melhorar a sorte do valor comercial do seu site.”

Afinal, ele nota, a maioria dos sites está repleta de “tranqueira”, o que já existe de sobra na internet.

No site da Amazon, a maioria das pessoas ignorou as imagens de TVs porque elas não passam informações reais.