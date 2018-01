Fotos marcadas - Link - Estadão

??? Facebook torna padrão serviço de sugestão de tags para fotos e levanta novamente preocupações com privacidade

SÃO PAULO – O Facebook tornou padrão a sugestão, por meio de reconhecimento facial, de amigos para serem marcados (taggeados) em fotos. Isso significa que essa função foi ativada no seu perfil — e no de quase todos os usuários da rede — e que, toda vez que um amigo seu subir uma nova foto no site, o Facebook vai usar sua ferramenta de reconhecimento facial, identificar quem está na imagem e sugerir nomes — incluindo o seu — para serem marcados.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A função “sugestão de marcação” foi lançada pelo Facebook em dezembro como parte dos esforços para melhorar o compartilhamento de imagens na rede social. Lançada primeiro nos Estados Unidos, a ferramenta se expandiu até se tornar um recurso padrão de todas as contas.

A sugestão de fotos não marca automaticamente os usuários em fotos postadas por seus amigos, apenas sugere quem pode ser taggeado naquela imagem — o usuário precisa aceitar ou rejeitar as marcações. Mas a principal questão é outra: mais uma vez, o Facebook tornou padrão uma nova funcionalidade sem pedir autorização aos usuários — ou ao menos avisá-los da mudança.

Entidades de proteção a dados online da União Europeia não gostaram da postura da empresa de Mark Zuckerberg e vão investigar quais as implicações das sugestões de tags na privacidade dos usuários. A empresa de consultoria em internet Sophos também se manifestou contra a mudança desavisada, afirmando em seu blog que o Facebook deveria ter sido mais claro durante o lançamento deste novo serviço.

Se você quiser desabilitar a função e não ter seu nome sugerido para seus amigos durante o processo de marcação de fotos, basta acessar “Configurações de conta” > “Personalizar configurações” > Itens que outros compartilham > Sugerir fotos minhas a amigos > “Editar configurações” > Desativar.

FOTO: Reprodução