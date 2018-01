Fotos trazem mais pistas do iPhone 5 - Link - Estadão

FOTO: Reprodução

Imagens vazadas mostram que novo smartphone da Apple poderá ser mais alto e mais fino

O site Gotta Be Mobile publicou nesta quarta-feira, 11, fotos do que seria uma amostra da linha de montagem do iPhone 5 na China.

—-

A julgar pelas imagens, a próxima versão do smartphone da Apple será ligeiramente mais fina e mais alta, mantendo a mesma largura. Segundo o modelo, ele terá 120 mm de altura, contra 115,2 mm do iPhone 4S.

FOTO: Reprodução

Além de dar ideia das dimensões do novo aparelho, o bloco de metal mostra itens familiares como o receiver e o botão de home, na parte frontal, e a câmera e o flash na parte traseira. A novidade aqui é o aparecimento do que parece ser um microfone entre esses dois componentes (foto acima)

Segundo o site, as imagens foram enviadas por “uma fonte confiável na cadeia de fornecimento da Apple”.

O site aproveitou para repassar os rumores em torno do iPhone 5, que deverá ser lançado no outono americano (entre setembro e novembro).

- Tela de quatro polegadas no lugar da atual de 3,5 polegadas;

- Espessura menor que os 9,3 mm do 4S, podendo chegar a 7,9 mm;

- Traseira de metal que pode substituir o vidro que a Apple usou nos iPhones 4 e 4S;

- Design mais alto para acomodar a tela maior;

- Câmera frontal melhorada, possivelmente em HD;

- Conectividade 4G e LTE

- Processador de quatro núcleos, possivelmente com o chip A6;

- Conector de dock menor, com 19 pinos em vez dos 30 atuais.