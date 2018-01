Foursquare agora com fotos e comentários - Link - Estadão

O Fourquare está mais social. Agora o app para iPhone da rede social permite que fotos sejam adicionadas aos seus checkins, e comentários sejam feitos no dos seus amigos.

A funcionalidade já estava disponível no site, mas só agora chega ao aplicativo.

As atividades se tornarão parte do histórico do Fourquare. As fotos ficarão visíveis apenas para os amigos do Foursquare e os que estão nas redes sociais integradas ao site. Os comentários só aparecem para quem está no Foursquare.

Baixe o app.