Foursquare da TV - Link - Estadão

O site Miso funciona mais ou menos como o serviço de geolocalização Foursquare, só que com programas de TV. O usuário cadastrado faz check-in em seus programas favoritos enquanto os assiste, compartilhando assim sua programação pessoal com seus amigos e contatos. O site também usa sistema de badges (“medalhas”), premiando usuários por check-ins regulares em alguns programas ou episódios específicos.

Outro site que funciona da mesma forma, mas sob um escopo mais amplo, é o GetGlue, uma das redes sociais de crescimento mais rápido dos últimos meses. No GetGlue o usuário faz check-in não apenas em programas de TV, mas filmes, discos, artistas, livros e quase qualquer tipo de assunto. O GetGlue ainda inclui sistema de recomendações aos moldes do Facebook, onde os usuários podem curtir (ou não) seus programas e filmes favoritos, ou as indicações automatizadas geradas a partir de preferências e da atividade dos amigos.