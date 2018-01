Foursquare de olho no Brasil - Link - Estadão

CEO do Foursquare diz que Brasil é seu novo mercado e crescimento do serviço aqui o surpreende

O cofundador e CEO do Foursquare, Dennis Crowley. FOTO: Lucas Jackson (Reuters)

O cofundador do Foursquare, Dennis Crowley, disse ao site GigaOM que quase metade dos usuários do serviço estão fora de regiões consolidadas como Europa, Estados Unidos e Japão. Os novos mercados, onde o Foursquare está “decolando”, podem ser resumidas a Indonésia e Brasil.

Sobre este, Crowley acha que o serviço vem apresentando um crescimento “orgânico” e comenta que operadoras do Brasil levaram a demanda pelo serviço ao Foursquare. A simpatia do brasileiro com o serviço é tamanho que “fãs” criaram um site para atender o público nacional.

Segundo o GigaOM, “o número de estabelecimentos locais que encorajam a prática de check-ins no Foursquare o surpreendeu”.

O Foursquare é um serviço baseado em geolocalização que permite que seus usuários façam “check-ins” (demarcam pelo celular) quando estão presentemente em algum lugar. Em troca, o usuário pode ganhar “badges”, espécie de carimbo (que funciona como prêmios na rede), ou se tornar o “mayor” (prefeito) de algum lugar ou cidade.

O usuário mais comum de um serviço como esse, poderia ser definido como um sujeito com um smartphone conectado a uma internet 3G. Essa “classe” de usuários no Brasil ainda é muito pequena (segundo o Comitê Gestor da Internet, apenas 5% dos que possuem celular, usam o aparelho para acessar a internet), sendo portanto uma barreira para o crescimento desse tipo de aplicativo.

O Foursquare, antes uma mera startup de Nova York, passou, em junho, dos 10 milhões de usuários, mantendo sua posição de maior serviço de desse tipo do mundo. Além disso, em fins de junho a empresa abocanhou em uma rodada de investimento a fatia de US$ 50 milhões de investidores.

