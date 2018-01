Foursquare em busca de investimento - Link - Estadão

O site de localização Foursquare está próximo de obter uma nova rodada de financiamento que permitirá sua expansão, de acordo com reportagem do jornal Wall Street Journal, no domingo.

Os termos do acordo não foram revelados. O financiamento, liderado pela companhia de investimentos Andreessen Horowitz, pode ser anunciado ainda esta semana, segundo a edição online do jornal.

A Foursquare manteve anteriormente “negociações sérias de aquisição” com o Facebook e o Yahoo, publicou o diário. A mídia também divulgou anteriormente que o Yahoo estava discutindo a aquisição da Foursquare por cerca de 100 milhões de dólares.

Representantes da Foursquare e da Andreessen Horowitz não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

