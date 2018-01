Foursquare em números - Link - Estadão

A rede social de geolocalização Foursquare anunciou um crescimento de 3400% no ano de 2010, e agora conta com seis milhões de usuários e 381,576 milhões de check-ins pelo mundo. Os resultados foram anunciados em um infográfico que compila várias estatísticas recentes, como os países em que o serviço é mais usado ou os locais que atraíram mais a atenção dos usuários, postado no blog da empresa:

