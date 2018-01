Foursquare lança app Swarm para check-ins - Link - Estadão

Aplicativo está disponível para iOS e Android. FOTO: Reprodução Aplicativo está disponível para iOS e Android. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O aplicativo Foursquare lançou nesta quinta, 15, um novo app que deve assumir suas funções de check-in e relacionamento com amigos. O chamado Swarm foi anunciado há 15 dias, na ocasião o CEO Dennis Crowley disse que dividiria as funções originais do Foursquare, que também passaria por uma “metamorfose”, ganhando outras funções.

O Swarm funciona como uma rede social de geolocalização para que amigos possam se encontrar facilmente. Ele exibe a localização de seus contatos e permite “criar um plano”, recurso de sugestão de alguma possível programação, na qual se pode marcar amigos e receber comentários.

“E se não fosse preciso que as pessoas dessem check-in mais?” perguntou Dennis Crowley, fundador e CEO do Foursquare. Há seis meses, a equipe baseada em Nova York trabalhou para se reinventar e, assim, salvar a startup. Em um post no blog oficial, o Crowley explica que as pessoas usavam o app para fazer ao menos duas coisas: para saber onde estão os amigos e, possivelmente, ir encontrá-los; e descobrir lugares legais. No fim, acabavam fazendo só uma. Daí a decisão.

“Com Swarm, você pode facilmente ver quais dos seus amigos estão por perto, descobrir quem está a fim de beber algo mais tarde, e dizer a todos o que você toparia fazer (de forma mais rápido e fácil do que com o Foursquare hoje)”, diz o post.

Swarm está disponível para iOS e Android deve chegar para Windows Phone em breve.

Metamorfose

Segundo Crowley, o aplicativo do Foursquare deve passar por uma “metamorfose”, voltado exclusivamente (e de forma mais inteligente) para a busca por locais baseado na sua localização. “Um aplicativo deve ser capaz de responder perguntas como ‘diga-me um lugar legal para um jantar romãntico’ e não apenas ‘diga-me onde encontrar o posto de gasolina mais próximo’”, diz. “Estamos agora mesmo dando os últimos retoques nesse novo, focado em descobrir novos lugares, versão do Foursquare.”

Segundo o CEO, o novo Foursquare estará pronto até o terceiro trimestre deste ano.