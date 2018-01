Foursquare melhora privacidade - Link - Estadão

Com mudança, agora usuário pode proteger a casa de possíveis check-ins, qualificando o local como privado

SÃO PAULO – O Foursquare lançou uma nova opção de privacidade para quem não quiser divulgar, por exemplo, o endereço de sua casa. A ferramenta permite qualificar o local de check-in como privado. Para isso, basta selecionar “home” como a categoria principal do lugar. Assim, o endereço ficará visível apenas para o usuário e seus amigos – os demais visualizarão apenas um mapa ampliado sem nenhuma demarcação. Caso o check-in seja compartilhado via Twitter ou Facebook, a URL do local irá incluir o mapa sem uma localização específica.

—-

De acordo com o site do Foursquare, o usuário poderá também desmarcar um local identificado como sua casa, mesmo quando não for o responsável pela marcação. Neste caso, é preciso ir até a página do local, clicar em “reportar problema” e mudar a categoria selecionada.

Um porta-voz do Foursquare informou ao Mashable que a implantação do novo recurso está em processo de adaptação, e que ainda esta semana deverá ser feito o anúncio oficial da novidade.

Um bilhão de checkins. Foi anunciado hoje no blog do Foursquare, que o aplicativo atingiu a marca de 1 bilhão de check-ins, sendo que em junho a marca era de 750 milhões. O blog divulgou também que já está disponível para iPhone e Android uma nova versão do aplicativo, que conta com uma lista dos check-ins feitos no último mês. Atualmente, o Foursquare tem cerca de 10 milhões de usuários e registra, em média, três milhões de check-ins por dia.